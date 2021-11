Justiça nega recurso e show de MC Poze é cancelado no Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nesta segunda-feira, 15, a desembargadora Denise Bonfim, do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), indeferiu o pedido liminar protocolada pela Maison Borges, para que tivesse autorização para realizar o show do MC Poze do Rodo, que estava marcado para iniciar às 22 horas de hoje, em Rio Branco.

Segundo a decisão, a magistrada manteve o fato do evento que teve as licenças cassadas pela secretaria de segurança pública do estado do Acre horas antes do show, em razão de temer risco de violência generalizada, haja vista as situações observadas nos últimos shows do artista em outros estados brasileiros.