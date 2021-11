Justiça do Acre nega habeas corpus para homem que tentou matar esposa à golpes de terçado

- Publicidade-

A Justiça do estado do Acre negou um pedido de Habeas Corpus feito pela defesa de um homem que tentou cometer o crime de feminicídio, contra sua própria esposa, no dia 15 de agosto deste ano.

De acordo com os autos do processo, após ingerir bebida alcoólica, o homem começou a agredir a vítima fisicamente com socos no rosto e puxões de cabelo, sem motivo aparente, tendo, em continuação, pego um terçado dizendo que ia matá-la, ocasião que tentou acertar o pescoço da vítima, que se defendeu com a mão, o que ocasionou grave ferimento. A cunhada da vítima ligou para polícia e com a chegada deles o autor se evadiu e a vítima foi encaminhada para o tratamento médico.

O agressor foi preso 45 dias depois do acontecido. Após cinco meses de prisão, ele tentou junto com sua defesa um pedido de habeas corpus, mas foi negado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. O acusado possui maus antecedentes criminais relativos à violência contra a mulher em outros quatro processos.