Justiça determina que filha receba metade da herança de Renné Senna, assassinado em 2007; valor ultrapassa os R$ 43 milhões

A Justiça autorizou que Renata Senna, filha do ex-lavrador Renné Senna, assassinado em 2007 após ganhar na Mega-Sena, receba metade da fortuna do pai: R$ 43,6 milhões.

Segundo o jornal Extra , a decisão saiu no mês passado, e Renata poderá receber o valor assim que impostos sobre a movimentação do dinheiro forem recolhidos. O g1 confirmou o teor da decisão judicial.

Essa não é a primeira vez que Renata Senna é beneficiada na Justiça com a herança do pai. A primeira vitória veio em 2016 , quando ela foi autorizada a receber a quantia de R$ 5 mil enquanto filha inventariante de Renê.

Ex-trabalhador rural, ele ganhou R$ 52 milhões em um sorteio da Mega-Sena em 2005. De acordo com as investigações e a decisão da Justiça, Adriana, então mulher de Renné, foi a mandante do crime e contratou ex-seguranças para matar o marido. As balas acertaram a nuca, a têmpora esquerda, o olho esquerdo e o queixo do milionário.