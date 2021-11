Justiça define nova data de júri de acusados de matar e queimar motorista de aplicativo no Acre

- Publicidade-

Os quatro envolvidos na execução do motorista de aplicativo Arthur da Silva Melo serão julgados no próximo dia 18. A nova data da sessão foi definida pela Juíza Luana Campos da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Está e a quarta vez que o julgamento foi marcado pela justiça, em dezembro passado, o júri foi cancelado por falta de uma testemunha.

Logo na sequência a magistrada expediu o alvará de soltura dos quatro réus. Sávio Jo da Silva, Sidney da Silva e Iara Soares Mendes serão levados ao banco dos réus pelos crimes de homicídio qualificado e por ocultação de cadáver. Enquanto Kennedy Vidal dos Santos vai responder por ocultação de cadáver. O quarteto foi denunciado pelo assassinato do motorista de aplicativo Arthur da Silva Melo.



A vítima, Arthur da Silva Melo

O crime aconteceu em abril de 2018. Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre, que Arthur, de 26 anos, foi atingido com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no interior de uma casa, localizada na Rua Edmundo Pinto, no Conjunto Oscar Passos. Na sequência Sávio Jo, Sidney, Iara com a ajuda de Kennedy Vidal levaram a vítima para a Estrada do Quixadá. No local o grupo criminoso ateou fogo no carro do motorista de aplicativo.

Segundo a perícia Arthur ainda estava vivo quando o grupo criminoso colocou fogo no veículo. Os réus foram identificados e presos por investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil.

Fonte: Acrenews