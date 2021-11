Júlia Byrro é aposta de Walcyr Carrasco para saída de Camila Querioz

-------- Continua depois da Publicidade--------

Júlia Byrro, que vive Lara em Verdades Secretas 2, foi apresentada como umas das principais apostas de Walcyr Carrasco. De fato, o autor gosta bastante da atriz e, ao colocá-la na novela, já pensava em um plano B para substituir Camila Queiroz – atriz que foi demitida da emissora.

De acordo com informações do UOL, Walcyr Carrasco já temia perder Camila Querioz – e consequentemente Angel – por conta do contrato entre a atriz e a Netflix.

Para isso, ele decidiu criar uma personagem tão marcante quanto Angel e, por isso, apostou em Lara, interpretada por Júlia Byrro. Dessa forma, como de fato deve ocorrer, a atriz será a protagonista da terceira temporada.

Walcyr estava certo, afinal, Camila Queiroz deixou Verdades Secretas 2 e a Globo. A saída da atriz foi o resultado de um desentendimento entre ela e a emissora.