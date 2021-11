Julgamento de filhos da ex-deputada Flordelis começa nesta terça-feira, 23

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dois filhos da ex-deputada federal Flordelis irão a júri popular a partir desta terça-feira (23/11). Flávio Rodrigues e Lucas Cézar de Souza são acusados do homicídio do pastor Anderson do Carmo, que era marido de Flordelis, em 2019. O julgamento ocorre no Tribunal do Júri de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com o Ministério Público, Flávio, que é filho biológico de Flordelis, teria sido autor dos tiros que mataram o pastor. Ele é acusado de homicídio triplamente qualificado e de porte de arma de fogo de uso restrito. Flávio chegou a confessar que teria atirado em Anderson no início da investigação, mas depois mudou de versão e negou envolvimento no crime.

Já o filho adotivo de Flordelis, Lucas César, é acusado de ter adquirido a arma e de participação na morte de Anderson. Lucas admitiu que comprou a arma, mas nega que sabia que o artefato seria usado para cometer o crime.

A previsão é que 17 testemunhas sejam ouvidas, entre elas estão outros quatro filhos da ex-deputada: Daniel dos Santos de Souza, Roberta dos Santos, Wagner Andrade Pimenta, o Misael, e Alexander Felipe Matos Mendes, o Luan. Eles acusaram a mãe de envolvimento na morte do pastor.

Flordelis está presa desde agosto, quando teve o mandato cassado na Câmara dos Deputados. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato. A ex-parlamentar também será submetida a júri popular, assim como outros sete acusados de envolvimento no crime.

O pastor Anderson foi morto com 30 tiros na porta de casa em Pendotiba, em Niterói. Na época, Flordelis disse que tinha sido um assalto.

Fonte: Correio Braziliense