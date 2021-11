Jovens que participam de grupo de orações levam palavras de apoio e conforto a estudantes que vão fazer Enem em Rio Branco

Eles dois e outros integrantes do grupo estão com cartazes e distribuindo pequenos panfletos pelos pontos de provas do Enem em Rio Branco com palavras de conforto e esperança aos candidatos.

Com a frase: “Jesus fez por mim, e também pode fazer por você”, eles levam um pouco de amor ao próximo. Adriele cursa medicina em uma faculdade particular da capital acreana e Mailson faz medicina veterinária na Universidade Federal do Acre (Ufac). Os dois sabem bem da dificuldade que é ingressar em uma universidade e das preocupações e medos que os jovens têm nesse momento, então, resolveram acordar cedo e ir aos locais de provas.

“A gente sabe que é um momento difícil, já passamos por isso. A gente queria motivar os jovens e dizer que vocês não estão sozinhos, que o Espírito Santo vai conduzir vocês. Deus nos conduz, a gente queria só dizer que esse amor de Deus ultrapassa limites e vocês vão conseguir”, fala Adriele.

Mailson diz que já passou por isso e também transmite pensamentos positivos e palavras motivacionais. Ele afirma que isso pode deixar os estudantes mais calmos e confiantes.

“Somos universitários, sabemos o que é isso, então, ouvir uma palavra é bom. A família gera uma certa pressão, tem a questão do futuro que está na frente, às vezes ouvir uma palavra de tranquilidade nos tranquiliza, nos acalma.”

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 acontece neste domingo (21). Como o Acre tem fuso horário diferente, é preciso estar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões.

Principais horários do Enem 2021 no Acre:

21 de novembro – 1º dia

Abertura dos portões: 10h

10h Fechamento dos portões: 11h

11h Início das provas: 11h30

11h30 Saída sem caderno de questões: 13h30

13h30 Término das provas no 1º dia: 17h

28 de novembro – 2º dia

Abertura dos portões: 10h

10h Fechamento dos portões: 11h

11h Início das provas: 11h30

11h30 Saída sem caderno de questões: 13h30

13h30 Saída com caderno de questões: 16h

16h Término das provas 2º dia: 16h30

Mais de 18,3 mil candidatos devem fazer as provas do Enem 2021 neste domingo (21). Diferentemente de 2020, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas. O segundo dia de aplicação de provas será no próximo domingo (28).