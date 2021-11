Jovem morre após ter a cabeça prensada em coluna de galpão durante trabalho no Norte de SC

- Publicidade-

Um jovem de 19 anos morreu na manhã desta sexta-feira (5) após sofrer um acidente de trabalho em Araquari, no Norte catarinense.

A vítima estava dentro de um caminhão que realizava uma manobra para estacionar.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a cabeça do rapaz, que estava para fora do veículo, acabou sendo prensada contra uma coluna do galpão.

Uma testemunha alertou o motorista, que imediatamente chegou o veículo para frente. No entanto, quando os bombeiros chegaram ao local, o rapaz já estava morto.