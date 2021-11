Jovem dá a luz dentro de carro em Campo Grande e diz que não sabia estar grávida

-------- Continua depois da Publicidade--------

A ocorrência foi atendida pela Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA), uma ambulância que presta serviço avançado de suporte à vida.

Trecho entre a rua 26 de Agosto e Avenida Presidente Ernesto Geisel, onde a mulher teria iniciado o trabalho de parto. — Foto: Google/Reprodução

Uma jovem de 21 anos deu à luz dentro de um carro, no cruzamento entre a avenida Presidente Ernesto Geisel e rua 26 de Agosto, na região central de Campo Grande. A mulher disse aos médicos do Corpo de Bombeiros que a atenderam que não sabia que estava grávida.

O pedido de ajuda para o parto chegou ao Corpo de Bombeiros, por volta das 15h, desse domingo (14). A princípio, a jovem teria dito que estava sentindo muita dor e não sabia que estava em trabalho de parto.

Assim que os bombeiros chegaram ao local, o recém-nascido já tinha nascido no veículo de passeio. A ocorrência foi atendida pela Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA), uma ambulância que presta serviço avançado de suporte à vida.

No boletim repassado pela corporação, a bebê nasceu prematura, com cerca de 30 semanas (7 meses de gestação) e com aproximadamente 500g. Mãe e filha foram imediatamente encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Procurado pelo g1, o hospital não repassou o estado de saúde da mãe e da filha, porque as duas estão sendo assistidas pelo serviço social da instituição.