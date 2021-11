Jovem achada em casa com sinais de agressões e estupro no AC está internada em estado grave na UTI

-------- Continua depois da Publicidade--------

A jovem Cinthia Campos Cavalcante, de 24 anos, que foi encontrada em estado grave com sinais de estrangulamento e lesões em Brasileia, no interior do Acre, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Hospitalar (Fundhacre), em Rio Branco. A informação foi confirmada ao g1 pela irmã dela que preferiu não ser identificada.