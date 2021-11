José de Abreu conta que filha caçula se identifica como trans há dois anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em “Um lugar ao sol”, José de Abreu é Santiago, homem íntegro que construiu seu império de supermercados às custas de muito trabalho. De tão workaholic, o pai de Rebeca (Andrea Beltrão), Nicole (Ana Baird) e Bárbara (Alinne Moraes) sabe que falhou com as duas mais novas ao sair de casa e deixá-las sob os cuidados da ex-esposa, bipolar e instável. Para compensar essa falta, mimou demais as herdeiras, e agora carrega a culpa de tê-las “estragado”. Na vida real, o ator teve cinco filhos: Rodrigo — que morreu aos 21 anos, em 1992, ao cair da janela de seu apartamento no Rio —; Theo, de 45; Ana, de 44; Cristiano, de 37; e Bia, de 21, frutos de três casamentos. Em entrevista ao EXTRA, Abreu revelou que, desde 2019, a caçula, que nasceu Bernardo, se identifica como uma mulher transexual.

“Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz”, afirma o veterano, que garante nunca ter diferenciado o tratamento entre os seus por conta do gênero: “Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais”. Aos 75 anos, sendo 53 de carreira, Abreu se diz realizado com todas as experiências profissionais e pessoais vividas até aqui. Ele acaba de lançar sua biografia, em dois volumes, denominada “Abreugrafia”, contando histórias sobre o homem antes e depois da fama.

“A vida me deu e continua me dando todas as possibilidades. Tenho uma nora preta linda, que daqui a pouco vai me dar um neto. Já fui casado com uma católica comunista, depois com uma judia, depois com uma carioca da gema, e agora estou com uma bela niteroiense, feliz e satisfeito”, diz ele sobre o relacionamento de pouco mais de dois anos com a maquiadora Carol Junger, de 23 anos. No próximo sábado, dia 27, o casal viaja para uma temporada em Portugal, sem previsão de volta ao Brasil.