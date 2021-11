Jornalistas são agredidos em passeio de Bolsonaro na Itália

- Publicidade-

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retornou ao centro da capital da Itália, a cidade de Roma, após concluir sua participação no G20. Ao voltar para o local onde fica a embaixada do Brasil, Bolsonaro decidiu encontrar com apoiadores em uma rua atrás da embaixada e o evento foi marcado pela violência contra profissionais da imprensa.

Após acenar para brasileiros do alto da sacada da embaixada do país na cidade, Bolsonaro desceu para falar com os apoiadores. Segundo a coluna do jornalista Jamil Chade, do portal Uol, em determinado momento, quando a repórter da ‘Folha de S. Paulo’ deu um passo na direção de onde o presidente sairia, um policial a empurrou com força. Antes, uma produtora da Rede Globo foi intimidada por apoiadores do presidente.

Ainda segundo o texto, Bolsonaro saiu para caminhar pelas ruas da cidade e, neste momento, diversos jornalistas passaram a ser empurrados e agredidos pelos seguranças que o acompanhavam.

A coluna ainda diz que um repórter até tentou filmar as agressões, mas um segurança da equipe tomou seu celular e o jogou minutos depois em uma esquina próxima.

Diante das repetidas cenas de violência e tumulto se formando, Bolsonaro decidiu adiar o passeio, menos de dez minutos depois, e retornou para a embaixada.