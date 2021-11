Jornal Nacional registra pior audiência do ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Telejornal de maior audiência no país, o Jornal Nacional registrou, no último fim de semana, seu pior índice de 2021. No sábado, o programa esteve abaixo dos 20 pontos pela segunda vez, com pontuação média de 19,2. Os dados do Ibope foram divulgados em matéria publicada pelo portal Terra.

Desde o início do ano, a pontuação do noticiário de TV tem diminuído, especialmente aos sábados. Nos primeiros cinco meses de 2021, as médias registradas ficaram entre 24 e 26 pontos. De junho a setembro, a audiência foi de 23, em outubro, de 22 e, atualmente, segue em 21 pontos de média, segundo informa o site de notícias.