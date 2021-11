Jefson Dourado é demitido da TV Acre após 26 anos de trabalho na Rede Amazônica

-------- Continua depois da Publicidade--------

O jornalista Jefson Dourado foi demitido da TV Acre, afiliada da Rede Amazônica / TV Globo, nesta terça-feira, dia 24. O profissional foi comunicado da decisão da empresa logo que chegou à emissora, pela manhã, para cumprir mais um dia de trabalho. A notícia caiu como uma “bomba” dentro da empresa e repercute fortemente nos corredores do grupo.

Um dos colegas de Jefson relatou a reação da equipe: “todos estão surpresos porque o Jefson é a cara aqui da tevê. Essa notícia nos abalou muito, a todos, principalmente depois que soubemos da saída do Edvaldo Souza também, que era concorrente do JAC1 (Jornal do Acre 1ª Edição), apresentado até então por Jefson Dourado). Aproveitaram o momento para fazer o que já queriam fazer há muito tempo. Tratam o profissional como algo descartável”, desabafa a profissional.

Em 2016, ao relembrar a carreira no jornalismo, numa entrevista para o site da TV Acre, Dourado lembrou de duas das pautas que mais marcaram a vida profissional dele. Segundo Jefson, a maior enchente já registrada em Rio Branco em 2015 e a seca mais severa da história em 2016, vão ficar na memória.



“São os dois momentos marcantes da minha carreira. Ano passado, nos mobilizamos para mostrar os fatos sobre a enchente, que foi a maior da história em Rio Branco e, neste ano, a seca que registrou a menor medida da história do Rio Acre. Sempre fazemos uma cobertura intensa, o que acaba marcando na memória. A rotina da profissão também é apaixonante e não troco por nada”, comentou.

Atualmente Jefson Dourado além de apresentar o JAC1, também coordenava as produções de rede da TV Acre, e era o repórter que mais aparecia nas matérias que emplacavam na TV Globo, em rede nacional. A emissora tenta reaprender a fazer jornalismo nos últimos anos e enfrenta muita dificuldade financeira para se manter em funcionamento. Tem demitido colaboradores rotineiramente. Outra baixa importante foi a saída da jornalista Lilian Lima, que pediu desligamento há alguns duas. Ela apresentava o Bom Dia Amazônia, todas as manhãs.