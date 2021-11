Italiano cai em golpe e passa 15 anos achando que namorava a modelo Alessandra Ambrósio

-------- Continua depois da Publicidade--------

O italiano Roberto Cazzaniga acreditou por 15 anos que estava namorando à distância a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Após tomar ciência do golpe, ele recebeu uma festa de seus amigos e parentes. A farsa foi desmascarada durante a gravação do programa “Le Iene”, da emissora “Mediaset”. Ao final da reportagem, o atleta foi levado pelo jornalista Ismaele La Verdera à quadra onde joga vôlei, onde as pessoas próximas estavam reunidas com o objetivo de animá-lo.

Durante o tempo que foi enganado, Roberto enviou 700 mil euros (R$ 4,3 milhões) para a estelionatária, que pedia ajuda financeira para custear tratamentos de supostos problemas cardíacos. Ela usava fotos da modelo brasileira para se identificar, mas se apresentava com o nome “Maya”.

Segundo a imprensa local, uma suposta amiga de Roberto, chamada Manuela, participou do golpe. Ela foi procurada pelo “Le Iene”, mas negou que conhecesse o jogador e chegou a correr do cinegrafista. O repórter, então, mostrou à vítima a declaração de Manuela, deixando-o abalado. Aliás, foi esta mulher quem teria apresentado Roberto à estelionatária, moradora de Sardenha, uma ilha italiana no Mediterrâneo.

A falsa modelo foi identificada como Valeria Satta, que também tentou se esquivar dos questionamentos do programa televisivo. A reportagem indagou por que ela recebia o dinheiro de Roberto, ao que a acusada respondeu: “Enfim, seja o que for que eu fale, acho que você não acredita em mim”.