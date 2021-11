Investimento na Educação Infantil: Prefeitura de Sena Madureira inaugura Brinquedoteca na Creche Criança Feliz

- Publicidade-

As crianças matriculadas na Creche Municipal Criança Feliz ganharam um atrativo à mais durante as aulas. Isso porque, na manhã desta sexta-feira (05), foi inaugurada a primeira Brinquedoteca da unidade de ensino infantil, um sonho antigo da direção e de toda a comunidade escolar.

O evento de inauguração contou com a presença do vice-prefeito Gilberto Lira, da Vereadora Ivoneide Bernardino, da Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, da Deputada Estadual Meire Serafim, do Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, da Presidente da Associação Comercial, Maria Hoffman, e da anfitriã, gestora da Creche Criança Feliz, Célia Maria.

O vice-prefeito Gilberto Lira celebrou a conquista, e frisou que a unidade de ensino não deixa nada a desejar com relação às creches particulares. ”

Hoje é um dia especial para as crianças que estudam neste local, fico feliz em participar desse momento histórico e ver um investimento dessa magnitude em uma creche pública. Essa Brinquedoteca coloca a nossa creche no mesmo nível de uma unidade de ensino particular. Parabéns à professora Célia Maria por mais essa conquista”, frisou.

A vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) destacou a alegria em ver o sonho da comunidade escolar sendo realizado. “Essa Brinquedoteca era um sonho de todos que estudam e trabalham aqui. Fiz um compromisso de doar os dois primeiros salários do meu segundo mandato para esta demanda, e assim o fiz, me sinto feliz e honrada em colaborar para a realização deste projeto”, frisou.

Para a gestora da Unidade, Célia Maria Moreira, o investimento é essencial, tendo em vista que a crianças poderão aprender da forma que elas mais gostam, brincando. “É com muita gratidão a Deus e alegria que estamos inaugurando nossa Brinquedoteca. Quem tem filho matriculado aqui ou faz parte da comunidade escolar sabe bem o quanto sonhamos com esse dia. Agradeço a todos os parceiros que contribuiram para a realização deste sonho em nome da Vereadora Ivoneide Bernardino. Minha gratidão também ao Prefeito Mazinho, ao vice-prefeito Gilberto Lira e ao Secretário Altemir Lira por nos dar o apoio necessário nas atividades aqui na creche”, pontuou.