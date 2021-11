INUSITADO: Carro quebra e motorista vestido de calcinha pede ajuda em estrada

- Publicidade-

As imagens registradas e narradas por outro motorista viralizaram nos grupos dos aplicativos de mensagens.

Um carro enguiçado numa das vias expressas mais movimentadas da cidade. Um motorista precisando de socorro, colocando o triângulo de sinalização de emergência na pista. Uma cena normal, se o motorista não estivesse usando apenas uma calcinha vermelha, chamando a atenção de quem trafegava pela Linha Amarela, no Rio.

As imagens registradas e narradas por outro motorista viralizaram nos grupos dos aplicativos de mensagens. “Meu irmão, o Rio de Janeiro não é conversa fiada. Eu falo e ninguém acredita. Para sobreviver aqui, tem que ser sujeito homem. Olha isso”, diz o autor do vídeo, enquanto aproxima o carro do motorista em apuros.