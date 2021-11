Instituições realizam IX Semana de Química

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com o Instituto Federal do Acre (Ifac), realizará, entre os dias 16 e 19 de novembro, de forma on-line, a IX Semana de Química.

O evento contará com palestras, minicursos, mesa-redonda, tudo com certificação, e sorteio de livros. Para ter acesso a programação completa e se inscrever para participar acesse https://www.evens3.com.br/sequiufac2021.

De acordo com estudante do curso de Ciências Biológicas, do Ifac, que também faz parte da organização do evento, Gean Barreto, o evento é tanto para a comunidade acadêmica/escolar quanto a civil.

“O intuito é mostra a importância da química para o nosso estado. E tenho uma boa expectativa quanto a IX Semana de Química, já que vamos disseminar conhecimento, que nunca é demais, finaliza.