Influenciadora se revolta ao descobrir morte do filho: “Ninguém me avisou”

Juliana Priscila comoveu seus seguidores na manhã desta quarta-feira (17) ao compartilhar um vídeo em seu perfil no Instagram. Chorando e com a voz trêmula, a influenciadora conta que seu filho, Sebastian, morreu de madrugada e que ninguém a avisou.

Durante o vídeo, ela também acusa os funcionários do hospital de não passarem todas as informações relacionadas à saúde de seu filho. “Meu filho estava bem, eu recebi uma ligação de que ele ia fazer uma cirurgia, quando eu cheguei aqui, meu filho estava entubado, inchado, ele tinha tido uma parada e ninguém me avisou. Meu filho morreu! Ninguém me avisou nada”, diz ela no vídeo. “Eu estava aqui ontem, ninguém me avisou”, reforçou ela.

No feed de comentários da postagem, fãs da mesma mandaram mensagens de apoio e conforto. “Forças Ju, Sebastian foi descansar”, disse uma admiradora. ” Que Deus te der conforto 🙌 Quando uma mãe perde um filho todas nós sentimos a dor”, comentou outro seguidora. “Eles pedem calma pra uma mãe que acaba de perder o filho. Meu Deus do céu. Estarei orando por vocês e chorando junto”, declarou uma terceira fã, citando a conversa de Juliana com os funcionários do hospital.

Sebastian, fruto da relação entre Juliana e Saulo Oliveira, nasceu em maio de 2021. Ainda na gestação, o bebê já apresentava alguns problemas. Outros foram diagnosticados após o nascimento. Ao divulgar nas redes que seu bebê precisaria de cuidados, a influenciadora recebeu bastante apoio.

“Quero agradecer a cada um de vocês que tem mandado as mensagens para mim. Foram muitas pessoas. Agradecer também as páginas que postaram o que aconteceu, porque graças a isso muitas pessoas vieram até mim, que não me conheciam, e contaram suas histórias, falando que passaram por isso e que conseguiram vencer. Isso acaba dando um pouco mais de esperança para a gente”, discursou ela, na época da descoberta.