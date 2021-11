INFIDELIDADE: Técnica de enfermagem espanca marido durante briga por causa de traição

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Militar registrou ocorrência de lesão corporal contra um homem de 31 anos na madrugada desta terça-feira (30) no condomínio Morar Melhor, na zona Sul da capital de Rondônia.

A autora do crime, uma técnica de enfermagem de 25 anos não foi localizada. Consta em ocorrência, que o casal teve uma discussão relacionada a infidelidade.

A mulher durante o bate-boca foi para cima do marido e o agrediu no rosto com socos e arranhões no tórax.

O homem contou que para se resguardar acionou a Polícia Militar e registrou a ocorrência, apesar de não desejar representar criminalmente a esposa.

A mulher não foi localizada no imóvel. A ocorrência foi encaminhada ao 7° DP.