Índia: diretor é preso por pendurar aluno de cabeça para baixo como castigo

Menino de cinco anos foi pendurado em sacada de prédio escolar e só foi puxado de volta após gritar por perdão

Um aluno foi pendurado de cabeça para baixo na sacada do prédio de uma escola particular de ensino fundamental em Mirzapur, na Índia. O ato serviu como ‘castigo’ e foi feito pelo diretor do colégio, que acabou preso.

O garoto de cinco anos, Sonu Yadav, teria desobedecido os professores enquanto comia. O ‘castigo’ aplicado por Manoj Vishwakarma foi dado em frente aos outros alunos. Yadav teve de pedir perdão enquanto estava de ponta cabeça para que acabasse penitência.