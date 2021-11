Imagens fortes: homem é esfaqueado durante briga generalizada

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 34 anos levou uma facada no pescoço durante briga generalizada em um bar na QNN 23 de Ceilândia, em frente ao Centro Universitário Iesb. Imagens fortes gravadas por testemunhas e obtidas pelo Correio em primeira mão registraram o momento das agressões. O caso aconteceu na madrugada deste sábado (20/11) e é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Inicialmente, dois homens aparecem brigando em frente ao estabelecimento, quando outras pessoas surgem e também começam a se agredir. A cena de violência é vista por frequentadores do bar que estão posicionados na porta. Pouco tempo depois, um homem de jaqueta de couro preta e bermuda aparece com um facão e derruba a vítima.

Caído ao chão, o homem é golpeado. Nesse momento, algumas pessoas se desesperam com a cena e, com cadeiras nas mãos, se aproximam para tentar apartar. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF), a vítima da tentativa de homicídio foi conduzida ao Hospiral Regional de Ceilândia (HRC) com ferimento no pescoço.

A Polícia Militar foi ao local e não localizou o autor das agressões. Várias pessoas que estavam no local da briga foram levadas para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), Central de Flagrantes. O caso, no entanto, ficará à cargo da 19ª DP (P Norte), unidade responsável pela área. “Iremos instaurar um inquérito para apurar os fatos”, disse o delegado-adjunto, Thiago Peralva.

Fonte: Correio Braziliense