Ifac realiza evento científico on-line e gratuito a partir desta quarta-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Congresso de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal do Acre chega em sua 6ª edição.



O Instituto Federal do Acre (Ifac) realiza, a partir desta quarta-feira (24.11), o VI Congresso de Ciência e Tecnologia. O evento, que contará com mais de 25 atividades científicas on-line e gratuitas, segue com inscrições abertas. Para participar, basta se inscrever pelo site: www.eventos.ifac.edu.br.

Clique aqui https://web.ifac.edu.br/conct/programacao/ para saber mais informações sobre Conc&t

Com o tema “A transversalidade da Ciência, Tecnologia e da Inovação para a Amazônia”, o VI Conc&t contará com palestras, oficinas e mesas redondas, coordenadas pelas Pró-Reitorias de Ensino (Proen), Extensão (Proex), Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp), Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (Dsaes) e Assessoria de Relações Internacionais (Arint).

As atividades serão transmitidas ao vivo pelo canal do Ifac no YouTube, entre os dias 24, 25 e 26 de novembro. Os congressistas inscritos que obtiverem mais de 50% de presença nas atividades receberão certificado.

Veja abaixo a programação completa:

24 de novembro

08h – Palco Cultural

08h15 – Cerimônia Virtual de Abertura e Lançamento de livros

10h – Palestra: A transversalidade da Ciência e Tecnologia para a Amazônia (José Pinheiro de Queiroz Neto – Ifam)

11h – Palestra: Qualidade do Ensino: reflexões e perspectivas no contexto da educação pública brasileira (Ednaceli Abreu Damasceno – Ufac)

13h45: Palco Cultural

14h – Painel: Acordos de parceria e Prestação de Serviços nos IFs (Ludmila Meira Maia Dias – AGU na UFMG)

15h – Mesa Redonda: Integrar línguas e as diferentes áreas: caminhos rumo à internacionalização do Ifac (Bruna Gabriela Augusto Marçal Vieira, Beatriz Gil e Luciana Moraes Silva Octaviano)

16h30 – Palestra: Comitê de Ética em Pesquisa do Ifac (Maria das Graças Alves Pereira – Ifac)

25 de novembro

07h45: Palco Cultural

08h – Oficina: Comunicação e oratória: a importância no marketing profissional (John Lima – Ifac)

08h – Oficina: Elaboração de Projetos de Extensão (Josina Maria Pontes Ribeiro – Ifac)

08h – Apresentação de trabalhos Pibic, Pibid e demais modalidades

09h – Palestra: ProfEPT / IFAC e sua importância no contexto regional (Mario Sérgio Pedroza Lobão – Ifac)

10h – Mesa Redonda: A Internacionalização e o Turismo de Fronteira: o fortalecimento da cadeia produtiva turística transfronteiriça (Diego Oliveira Rebouças, Luciana Rufino de Souza, Mirella Gavidia Canaquiri, Silva Oliva Avaroma, Ana Luisa Barriga Zegara e Marcos Paulo Maciente)

10h – Oficina: Boneca Abayomi (Vanessa Paula Paskoali – Ifac)

13h45 – Palco Cultural

14h – Palestra: Planejamento e Práticas interdisciplinares: desafios e possibilidades (Lucas de Melo Andrade – IFPR)

14h30 – Oficina: Institucionalização de Projetos de Pesquisa e Extensão (Suellen Valentin e Luana Oliveira de Melo)

15h30 – Palestra: Internacionalização da Rede Federal (Ana Carolina Oliveira – Conif)

16h30 – Painel: Panorama da Indústria Acreana: desafios e perspectiva (José Adriano Ribeiro da Silva – Fieac)

26 de novembro

07h45 – Palco Cultural

08h – Palestra: Agronegócio no Acre: Políticas públicas, avanços produtivos e Meio Ambiente (Judson Valentim – Embrapa Acre)

09h – Palestra: Nanobiotecnologia na Amazônia (Marcelo Ramon da Silva Nunes – Ifac)

10h – Palestra: EducationUSA: Oportunidade de estudos nos Estados Unidos (Rita Moriconi – EducationUSA)

11h – Mesa Redonda: Egressos do ProfEPT Ifac (Josiane Aparecida Antônia Cestaro, Maria Lionilde Araújo da Silva e Richarles de Araújo Sousa)

13h45 – Palco Cultural

14h – Palestra: Formação de professores: qual o caminho? (Clarice Monteiro Escott – IFRS)

14h – Oficina: Xadrez para iniciantes (Ronaldo Barros Órfão Junior – Ifac)

15h – Mesa Redonda: Jogos Eletrônicos da Rede Federal (Cristiano Schebeleski Soares, Suelyn Fernanda da Silva, Fábio Storch de Oliveira e Schumacher Andrade Bezerra)

17h – Painel: A importância do conhecimento científico em tempos atuais e o Papel da SBPC no Brasil (Francilene Procópio Garcia – UFCG)

18h – Cerimônia Virtual de Encerramento