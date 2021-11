Ieptec realiza formatura do curso de cuidados de idosos no Bujari

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – Ieptec/Dom Moacyr, realizou mais uma solenidade de diplomação.

A cerimônia aconteceu na noite da última sexta-feira, 12, no Núcleo da Secretaria de Educação (SEE) no Bujari, e contemplou doze cidadãos do município, que concluíram o Curso Técnico em Cuidados de Idosos.



Com a conclusão do curso e o diploma em mãos, os formandos agora estão aptos a ingressar no mercado de trabalho. Foto: Assessoria/Ieptec.

A qualificação foi executada pela Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, um Centro de Educação Técnica e Profissional (Cept) da rede Ieptec.

Além dos formandos e seus familiares, a diplomação contou também com as presenças de autoridades municipais, entre elas, o prefeito João Edvaldo Teles, o “Padeiro”, e representantes da câmara, da SEE e da secretaria de saúde do Bujari.

O presidente do Ieptec/Dom Moacyr, Francineudo Costa, e a coordenadora-geral da Escola Maria Moreira, Aldenice Ferreira, também prestigiaram o evento.



O presidente do Ieptec/Dom Moacyr, Francineudo Costa, falou sobre a preocupação e o compromisso do governador Gladson Cameli em ofertar uma educação técnica e profissional de qualidade para todos os acreanos. Foto: Assessoria/Ieptec.

“O governo do Acre, na pessoa do governador Gladson Cameli, tem o compromisso e o olhar voltados para a Educação, dando sempre uma atenção especial para o ensino técnico e profissional em nosso estado. Entendemos que só por meio da Educação o cidadão pode alcançar seus objetivos. É uma preocupação do governador a oferta de uma educação técnica e profissional de qualidade, e assim estamos trabalhando. Parabenizamos e desejamos todo sucesso aos nossos formandos”, disse o gestor do Ieptec

O prefeito Padeiro falou sobre a importância da formação desses profissionais para o município. “Fico feliz com a formatura desses 12 profissionais que, com toda certeza, contribuirão para uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos do Bujari. Acredito que quando cada cidadão trabalha com um objetivo, chegamos muito mais longe”, destacou.

E o Governo do Estado, junto ao Ieptec/Dom Moacyr, segue certificando e diplomando os acreanos nos 22 municípios, com novas solenidades como essa sendo preparadas, e que muito em breve, acontecerão.