Idoso com aneurisma transferido às pressas ontem de helicóptero para o PS de Rio Branco ainda aguarda avaliação médica

-------- Continua depois da Publicidade--------

A filha do idoso Luiz ferreira de Moraes, 71 anos, entrou em contato com o YacoNews para confirmar que desde ontem ele se encontra no PS da capital aguardando atendimento médico.

Seu Luiz foi tranferido ontem às pressas após encaminhamento médico devido um aneurisma cerebral.

Ouça o que diz a filha de senhor Luiz:

A reportagem entrou em contato com uma servidora do PS que acompanha o caso do seu Luiz e disse que: “Seu Luiz foi atendido assim que chegou, o mesmo encontra-se em observação, lúcido, verbalizando, já foi realizado todos os exames necessários e está sendo monitora aguardando a reavaliação médica”.

“O médico que está em outros atendimentos irá atendê-lo assim que desocupar.” finalizou