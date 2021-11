Idosa viaja do AM ao Acre para visitar cidade onde conheceu marido que morreu há 35 anos: ‘Estou feliz’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um amor que nem a morte e o tempo conseguiram apagar. Tem sido assim com a dona Hulda Maia de Paula, de 88 anos. Ela e o marido, João de Paula Neto, se conheceram ainda na infância quando frequentavam a Igreja Presbiteriana em Sena Madureira, no interior do Acre. Da amizade de infância nasceu o amor na adolescência e o casamento que durou 32 anos. Só que em 1986 o marido dela morreu vítima de um infarto, a deixando viúva com dez filhos.