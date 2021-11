IDENTIFICADOS: Mãe e filho morrem em grave acidente na BR-319

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 34 anos, identificada como Clelcianys Jesb Flores do Nascimento, e seu filho Gilliard Junior de 3 anos, morreram em um grave acidente na noite de quinta-feira (11/11), próximo da Vila Preguiça, km 70 da BR-319, sentido Humaitá (AM).

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a mulher e duas crianças seguiam de bicicleta na rodovia, quando foram atingidas por um motociclista. Elas moravam na vila, próximo do local que aconteceu o acidente.

Com a forte batida, a mulher e uma das crianças morreram na hora, o motociclista e a outra criança foram socorridos por duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João Paulo II em Porto Velho.

O corpo das duas vítimas foram removidos pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML).

