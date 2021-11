Iapen doa 45 celulares apreendidos a alunos do Colégio Militar Dom Pedro II, em Rio Branco

- Publicidade-

Em tempos de pandemia, os pequenos aparelhos de telefonia móvel aproveitaram o cenário e mostraram mais uma vez o seu lado essencial. Na educação, com a necessária continuidade das aulas em formato online, os celulares passaram a ser uma importante ferramenta de acesso às plataformas mobile.



Celulares doados serão entregues a estudantes de baixa renda. Foto: Iapen/AC

Diante da emergente necessidade, pensando em possibilitar melhores condições a estudantes de baixa renda, o governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), doou, na manhã desta quinta-feira, 4, um total de 45 aparelhos celulares ao Colégio Militar Dom Pedro II, em Rio Branco. Os celulares são fruto de apreensões feitas nas unidades penitenciárias do estado e serão entregues a estudantes beneficiados por programas de transferência de renda, como o Bolsa Família.

“Cabe destacar que esses celulares estavam há um bom tempo parados. Eles passam por todo um procedimento pelo Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público, o Núcleo de Análise Criminal e também pelo Núcleo de Inteligência do Iapen, onde são resetados e todo o conteúdo é limpo para que possa ser novamente utilizado”, explicou o presidente do Iapen, Arlenilson Cunha.



Aparelhos são fruto de apreensões feitas nos presídios do estado. Foto: Iapen/AC

Ele destacou que todo o procedimento tem anuência da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco e percorre trâmites administrativos e judiciais. “Eram aparelhos que estavam inutilizados e que, certamente, serão de grande valia e utilidade para auxiliar os alunos do Colégio Dom Pedro II, principalmente neste momento pandêmico”, disse.

Em nome do Colégio Militar, o comandante do Corpo de Bombeiros Bombeiros Militares do Acre (CBMAC), coronel Carlos Batista, agradeceu a doação dos aparelhos e destacou que estes serão bastante úteis para os alunos. “Principalmente aqueles de baixa renda, para quem essa ferramenta possa facilitar os estudos em suas casas, em pesquisas da língua portuguesa,estudar uma língua estrangeira e o celular pode até servir como uma calculadora. É uma ferramenta muito útil para que o aluno possa utilizar também em pesquisas na internet”, afirmou.