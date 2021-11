ASSALTANTES DA BIKE PINK foram presos após fazerem várias vítimas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Segundo a polícia, os assaltantes vinham fazendo um arrastão na avenida, mas a polícia também estava fazendo ronda naquela região. Foi quando os policiais motorizados do 1° Batalhão, encontraram uma mulher que tinha acabado de ser assaltada pela dupla da bicicleta pink.

Esta vítima foi bem próximo da praça do relógio, antes da Ponte do São Francisco, no Raimundo Melo.

De posse das características da dupla, principalmente a bicicleta pink, a polícia rapidamente saiu em busca dos indivíduos e os localizou já no Xavier Maia, na Avenida Brasil, em frente a Escola Glória Peres.

Com a dupla de assaltantes, além da bicicleta pink, a polícia apreendeu uma arma tipo garruncha de calibre 22 municiada.

O celular de uma das vítimas também estava em poder dos assaltantes. Os documentos e pertences sem valor de outras vítimas , eles descartaram.

O detalhe é que um deles está em regime de monitoramento, ou seja com a tornozeleira eletrônica.

De acordo com a polícia, a dupla estava disposta a enfrentar qualquer situação, pois apesar da bicicleta pink os dois estavam de botas sete léguas e botas apropriadas para mato e barro, caso precisassem escapar pela mata.

Apesar do aparato, os dois foram presos em flagrante, pois foram reconhecidos por uma das vítimas.