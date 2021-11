Homicídios prende mulher acusada de matar garota a facadas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Vitória confessou o crime e alegou que matou porque a vítima teria tentado agredi-la a pauladas durante discussão por causa da dívida de uma motocicleta.



Foto: Richard Nunes/Rondoniaovivo

Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) prenderam nesta segunda-feira (22) a jovem Vitória P. A. L., 19, acusada de matar a facada Jéssica Alves Rodrigues, 20, no último dia 04 do mês passado na Rua Eletronorte, bairro Aponiã, em Porto Velho (RO).

Vitória confessou o crime e alegou que matou porque a vítima teria tentado agredi-la a pauladas durante discussão por causa da dívida de uma motocicleta.

Relembre o crime

Vitória teria ido até o local junto com o marido fazer a cobrança de uma dívida da venda de uma motocicleta.

Durante desentendimento do casal com a acusada e o marido dela, a vítima terminou sendo esfaqueada no tórax.

A autora do crime fugiu e a vítima acabou indo a óbito enquanto recebia atendimento médico.

No dia do crime, a polícia deteve um adolescente de 16 anos por participação no assassinato, irmã da acusada, mas depois ela foi liberada.

Jéssica Alves Rodrigues