Homem mata tio e deixa esposa ferida após flagrar traição

Belém – Pará | Um homem, que teve sua identidade não revelada, assassinou brutalmente seu tio e deixou a esposa gravemente ferida, em Belém do Pará. Segundo informações do próprio acusado, ao chegar em casa, na ultima sexta-feira (05), o homem flagrou a traição de sua esposa com o seu tio, identificado apenas como Juscelino. Em um ataque de fúria, ele buscou uma faca na cozinha e cometeu o crime, desferindo vários golpes contra as vítimas. O tio não resistiu aos ferimentos e morreu em cima da cama. Já a esposa, foi socorrida em estado grave, e levada para o hospital mais próximo.



O autor do crime foi detido em flagrante pelas guarnições da PM que atuam no bairro da Pedreira e apresentado na delegacia de Polícia Civil.