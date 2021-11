Homem invade apartamento e mata ex-companheira por não aceitar fim de relacionamento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma mulher de 30 anos, identificada como Greici Albuquerque Pinheiro, foi morta a facadas pelo ex-companheiro na manhã desta segunda-feira (15/11). O crime aconteceu no residencial Morar Melhor, localizado no bairro Aeroclube em Porto Velho (RO).

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a mulher estava com o atual namorado no apartamento, quando o ex chegou armado com uma faca e arrombou a porta.





O atual namorado fugiu do apartamento, deixando a mulher sozinha, onde acabou sendo esfaqueada até a morte pelo ex.

Testemunhas relataram que a vítima estava separada há três meses do homem, e que ele não aceitava o fim do relacionamento.





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegarem no local, a mulher já estava sem vida.



O corpo foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida irá investigar o caso.