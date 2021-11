Homem flagrado beijando enteada de 6 anos na boca é executado em casa

-------- Continua depois da Publicidade--------

Abuso foi registrado em vídeo publicado pela mãe da criança; delegado havia pedido a prisão preventiva de Rosinaldo.

Um homem de 41 anos, flagrado em um vídeo beijando a boca da enteada de 6 anos, foi executado por dois homens dentro de casa, no Mato Grosso do Sul. Dois dias antes do crime, Rosinaldo Andrade estava em um passeio de lancha com a família da companheira, que registrava tudo. Em um dos vídeos publicados pela mãe da criança, Rosinaldo aparece beijando a boca da enteada e o caso ganhou repercussão. A família chegou a ser intimada para prestar esclarecimentos e as crianças foram tiradas da mãe, mas Rosinaldo permaneceu em liberdade. Horas após o delegado entrar com o pedido de prisão preventiva do homem, Rosinaldo foi executado com um tiro na nuca. Acompanhe o caso!