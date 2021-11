Homem é preso suspeito de colocar fogo na casa da mãe em Cruzeiro do Sul; incêndio destruiu móveis e objetos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um incêndio destruiu móveis e parte de uma casa de madeira no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, na manhã desse sábado (13). Segundo o Corpo de Bombeiros do município, o fogo foi provocado pelo filho da dona da residência. Ele foi preso em flagrante da Polícia Militar.