Homem é preso acusado de trancar o pai idoso em quarto e atear fogo no imóvel

O fato ocorreu durante a tarde desta terça-feira, 02, na Avenida Maceió, bairro São Cristóvão em Rolim de Moura.

Conforme informações, um homem estava em sua residência quando viu saindo fumaça de uma casa vizinha e também ouviu gritos de socorro. Ele rapidamente foi ao local e se deparou com um idoso trancado dentro de um quarto em chamas. Imediatamente a testemunha arrombou a porta e retirou a vítima.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e de imediato uma guarnição compareceu ao local e controlou as chamas dentro do imóvel.

A Polícia Militar também compareceu ao local e a testemunha relatou que enquanto prestava socorro ao idoso, notou que seu filho também estava no local, no entanto não prestou apoio ao seu pai. Ao ser questionado, o idoso relatou que foi seu próprio filho que o trancou dentro do quarto e ateou fogo.

Reinaldo de 43 anos, negou que cometeu o ato contra seu genitor, entretanto ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à UNISP, onde após ser ouvido pela autoridade policial foi flagranteado por tentativa de homicídio e logo em seguida foi entregue na casa de Detenção, ficando à disposição da Justiça. O idoso, de 82 anos, sofreu algumas queimaduras pelo corpo e foi encaminhado à UPA.