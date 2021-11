Homem é parado pela polícia por dirigir isopor de cerveja sem habilitação;

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 25 anos foi interceptado pela polícia por dirigir sem habilitação um… isopor de cerveja motorizado. A ocorrência se deu na pequena cidade australiana de Kerang, no estado de Victoria, ao sudeste do país da Oceania.

Mesmo após o rapaz passar ileso por um teste de bafômetro, o cooler dotado de quatro rodas e um conjunto do que parece ser o guidão de uma bicicleta foi confiscado por 30 dias, sendo “guinchado” pelas autoridades. Movido por um motor a gasolina de 2,5 cavalos, o isopor estava sem documentação, sem luzes e sem espelhos retrovisores. A cena do “veículo” sendo levado sobre o caminhão é, no mínimo, muito curiosa.



Imagem: Reprodução/Facebook/Eyewatch – Swan Hill Police Service Area

Leis duras para dirigir na Austrália

O condutor do isopor de cerveja

motorizado receberá também uma convocação para comparecer em um tribunal, em uma data posterior, para enfrentar as acusações de dirigir sem licença e conduzir um veículo motorizado não registrado. No Facebook, a polícia local linkou informações oficiais sobre as leis a respeito do uso de dispositivos de mobilidade pessoal motorizados.

De acordo com o post da polícia da região, o cooler azul motorizado (que também faz a vez de assento para o motorista) “é considerado um veículo devido ao tamanho/capacidade do motor e deve cumprir os requisitos legislativos e regras rodoviárias”.

Regulamentos semelhantes também existem no estado australiano para scooters, por exemplo. Todas as e-scooters estão proibidas de circular em estradas e trilhas, a menos que tenham uma velocidade máxima abaixo de 10 km/h e 200 watts ou menos de potência.