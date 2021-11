Homem é morto a tiros no pátio de posto de combustível

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem de 33 anos, identificado como Bruno Henrique da Silva Souza, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (30/11), no pátio de um posto de combustível, localizado no centro do município de Teixeirópolis.

O Jornal Eletrônico Portal de Rondônia apurou, que o homem era comprador de gados na região. Testemunhas informaram, que viram o homem tentando fugir do atirador, porém, a vítima foi alcançada e alvejada por vários disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, mas quando chegou no local o homem já estava morto.

A Polícia Militar isolou toda área, até os trabalhos periciais serem concluídos. Em seguida, o corpo foi liberado para uma funerária de plantão.

A Polícia Civil iniciou as investigações, para identificar e prender o autor do crime.