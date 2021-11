Homem é mordido por cavalo em fazenda e pisa em cobra venenosa em seguida

- Publicidade-

Há momentos em que parece que todo azar do mundo caiu sobre uma só pessoa, não é mesmo? Recentemente, um homem passou por maus bocados depois de ser mordido por um cavalo no local onde trabalhava e ainda ir parar em cima de uma cobra de espécie venenosa, que poderia ter sido fatal.

Heitor Luiz Medeiros Neto é produtor rural e também trabalha como músico na cidade onde vive com a família. Ele tem 34 anos de idade e é morador do Mato Grosso do Sul, onde o tenso e curioso episódio aconteceu, fazendo com que a vítima se tornasse viral na web por sua história de azar e sorte.

Heitor estava no curral da fazenda de sua família em Inocência, cidade localizada na região leste do estado, quando passou pelo grande susto. Na última quarta-feira (27/10), o homem sentiu uma mordida do cavalo, nomeado Simba, com quem tem grande amizade, e detalhou o momento.

“E ele ficou agitado, fui mexer na cela dele e, quando vi, levei uma mordida na costela“, relata Heitor. Ele disse que sentiu uma forte dor após o episódio e saiu para relatar ao pai o que havia acontecido. Pouco depois, quando foi para outra parte do curral, pulou e caiu cima de uma jararaca, a qual morreu em seguida por ser esmagada.

Felizmente, o produtor rural não foi picado pelo animal, muito venenoso: “Com o pisão que eu dei e aí ela já estava morta. Foi azar dela e sorte minha. Não queria ter matado o animal, mas, se tivesse sido em qualquer outra parte ela teria me ofendido, me picado, como a minha avó dizia.“, brinca Heitor.