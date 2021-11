Homem é executado em Serra Azul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta quarta-feira (24) um homem, não identificado, foi baleado próximo a praça Central de Serra Azul. Segundo informações da polícia, o homem estava na rua quando alguém dentro de um carro do modelo Saveiro encostou ao lado da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, o passageiro do carro teria sacado uma arma e atirado contra a vítima. Uma equipe de socorristas se deslocou até o local, no entanto,a morte do homem foi constatada no local.

A via foi preservada pela polícia até a chegada da perícia. Até o momento não se sabe o que motivou os disparos.

A Polícia Civil investiga o caso.