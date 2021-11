Homem é esfaqueado pela esposa após zoar o Flamengo pela derrota na Libertadores

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um homem identificado apenas como Maurício, foi esfaqueado na madrugada deste domingo (28/11), após zoar a esposa pela derrota do Flamengo pela Copa Libertadores da América. O crime aconteceu em uma residência, localizada no município de Buritis (RO).

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, estava havendo uma confraternização no local, onde a vítima estava com a esposa e mais duas mulheres.

Em um determinado momento, o homem que é apenado monitorado por tornozeleira eletrônica, foi esfaqueado pela esposa, que não gostou de ser zoada pela derrota do time no qual ela torce.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionada, e socorreu o homem para uma unidade hospitalar mais próxima. A autora da facada, foi encaminhada pela Polícia Militar para a Unisp da região, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência.