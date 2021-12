Homem é denunciado à PF por apresentar diploma falso para tentar tirar registro de médico no Acre

O CRM-AC divulgou que o suspeito apresentou a documentação, incluindo uma apostila de revalidação da Universidade Estadual do Maranhão, no mês de outubro para tentar retirar o registro profissional de médico.

O conselho descobriu, inclusive, que o nome do falso médico aparece na lista do 18º ciclo do Programa Mais Médicos e ele aguarda uma vaga para atuar.

No último dia 4, uma mulher de 38 anos também foi denunciada para a Polícia Federal após tentar tirar o registro do CRM-AC usando documento do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) falso. O caso ocorreu no dia 10 de novembro.