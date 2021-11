HOMEM DE FÉ: Pastor Eli deixa o Acre, após 40 anos de pastoreado

Eli Paulo é da Convenção Batista Nacional, ministério trazido para o Acre pelo pastor Joaquim Carvalho Alves Pereira, em 1977. Depois do pastor Joaquim, vieram outros pastores, Evangelista Oscar Moretti Neto, Pastor Emanuel Eufrásio, até a chegada do pastor Eli Paulo, em 1986, vindo de Minas Gerais.

Ao chegar ao Acre, pastor Eli criou uma relação com autoridades locais e com outros líderes evangélicos. Da igreja dele, a Missão Batista para os Povos, nasceram outras igrejas prósperas como a Igreja Batista Renovada da Nova Estação, que revelou o Apóstolo Afif Arão, Igreja Batista Nacional da Pista, conduzida pelo pastor Wanderly Raimundo Filho, a Igreja Batista Nacional da Sobral, do pastor Edson Reda, além de Missão Batista para os Povos em Epitaciolândia, dirigida pelo pastor Mario Gilson, Congregação Brasileia, trabalho Missionário na Bolívia e também no Purus.

O primeiro Presidente da AMEACRE foi o pastor Moisés Freire da Silva. Quando assumiu a presidência, pastor Eli, entre outras conquistas, conseguiu, juntamente com o pastor Nilson Gusmão, da igreja do Evangelho Quadrangular, inserir a Noite Gospel na Expoacre, evento anual promovido pelo Governo do Estado. Também ajudou a formar os Atletas de Cristo (ADC) no Acre, que está hoje sob a presidência do atleta Sender Sil Satiurnillo.

QUEM É ELI PAULO

Eli Paulo de Souza, nascido a cidade de Mariana no Estado de Minas Gerais no dia 26 de junho de 1948. Filho de José Militāo de Souza e de Eclair de Souza, ainda criança foi morar em Belo Horizonte, capital mineira, onde viveu.

Estudou na Escola Profissional “Ernâni Cotrim” da EFCB (Estrada de Ferro Central do Brasil) onde através de seu colega de estudos Antônio Amaro veio a conhecer e receber verdadeiramente a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida.

Casado com Aparecida Maria Paixão de Souza a quem conheceu na Igreja Desafio Jovem Peniel em Belo Horizonte.

Fez seu Curso Teológico no STEB (Seminário Teológico Evangélico do Brasil) da Convenção Batista Nacional (CBN), onde se formou em 1978. Já no Acre o pastor Eli se graduou em Letras/Inglês pela Ufac, turma de 2004.

Foi consagrado ao Ministério Pastoral em 1979 na Igreja Batista Missionária na cidade de Pirapora, norte de Minas Gerais, seu primeiro Ministério.

Em julho de 1986, depois de pastorear na cidade de Jaru, Estado de Rondônia chega a Rio Branco enviado pela Convenção Batista Nacional com sua esposa Aparecida Maria Paixão de Souza e seus três filhos Moisés, Isabel e Daniel para pastorear a 1ª Igreja Batista Nacional, hoje Missão Batista para os Povos.

Por Acrenews