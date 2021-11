Histórico: Prefeito Mazinho Serafim se reúne com Diretor de Futebol do Esporte Clube Humaitá visando fusão para 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde desta quarta-feira (17), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) se reuniu com o Diretor de Futebol do Esporte Clube Humaitá, vice-campeão Acreano de Futebol, Luan Luz, para iniciar tratativas visando a mudança na sede do Clube para o município, de olho nas competições de futebol profissional no ano de 2022.

A ideia é sediar em Sena Madureira a disputa da Copa do Brasil 2022, assegurada pelo clube por ter sido vice-campeão estadual. Além do Brasileirão da Série D, e o Campeonato Acreano. Com a parceria firmada, o Humaitá passará à se chamar Sena Madureira Esporte Clube, levando o nome da cidade nas competições de futebol profissional a nível estadual, regional e nacional, com uma mescla entre jogadores do estado e do próprio município.

Entusiasta do projeto, Mazinho declarou que as conversas ainda estão em estágio inicial. “Foi um prazer receber o diretor de futebol do Humaitá aqui em nosso município, ele nos procurou para que pudéssemos firmar essa parceria com o clube, e a partir de 2022 levará o nome de Sena Madureira. Essa foi a primeira conversa, vamos intensificar os trâmites legais para concluir essa parceria que com certeza vai trazer coisas boas pra nossa cidade, esse é um marco no esporte local”, afirmou.

Para Luan Luz, Diretor de futebol do Humaitá, a fusão tem tudo para dar certo e será importante tanto para o clube, como para a cidade. “Cremos que aqui em Sena Madureira teremos a estrutura necessária para disputar as competições do próximo ano em alto nível, além disso, o clube colocará o município no cenário do futebol profissional, agradeço ao Prefeito por nos receber e se prontificar em firmar essa parceria”, frisou.

Para resumir o projeto supracitado, enquanto o clube entra com os direitos esportivos garantidos por meio de conquistas no Futebol profissional, a Prefeitura entra com toda a logística, como a disponibilização do Estádio Marreirão para os jogos, transporte, hospedagem, materiais e uniformes. Para isso, na medida em que as conversas forem avançando, a administração municipal enviará um projeto de lei para a Câmara de Vereadores solicitando o aval para a assinatura do convênio.

Também estiveram presentes na agenda, os Vereadores Raimundo dos Anjos (MDB), Ivoneide Bernardino (MDB), o Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, o ex-jogador Doca Madureira, e demais representantes do Clube.