HIP HOP EM RIO BRANCO: Comemora 8ª edição da Semana Municipal do Hip Hop com grande evento

Nos dias 12 e 13 de Novembro em comemoração ao dia mundial do hip hop, a capital Acreana sediará a sua 8° edição da Semana Municipal do Hip Hop.

O evento é em comemoração ao Dia Mundial do Hip Hop. Em Rio Branco já existe uma Lei Municipal que institui a Semana Municipal do Hop Hop, sendo esta a oitava edição do evento.

A comemoração será por meio de apresentações artísticas, vivências e intervenções urbanas, e visa garantir visibilidade e valorização da cultura e do movimento Hip Hop na cidade de Rio Branco, além do artístico buscar ampliar o debate sobre políticas públicas para juventude, contribui para o combate à discriminação de raça e gênero, proporcionar espaços de reflexão, contribuir para a luta contra o genocídio da juventude pobre, preta e periférica, e propor uma agenda de Hip Hop na cidade.

Samyron, um dos pioneiros no Hip Hop Acreano falou da importância do evento e disse se tratar de um evento para toda família : “Traga sua família e venha prestigiar a manifestação da cultura de rua que levará ao palco diversas atrações culturais como shows de rap, shows de funk, batalhas de mcs, danças urbanas, DJ, declamação de poesia, grafite ao vivo, bazar de roupas e muito mais” .

O evento será realizado neste sábado (12) e domingo (13) a partir das 16 horas na Cidade da Criança no bairro Apolônio Sales e é uma realização do Movimento Hip Hop Organizado do Acre.