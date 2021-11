Hemoacre realiza programação especial aos doadores nesta quarta-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), realiza uma programação especial nesta quarta-feira, 24, aos doadores da unidade.



A programação, que acontecerá das 9h às 12h, contará com música ao vivo, apresentação da banda da Polícia Militar, serviço de corte de cabelo, bingo, sorteio de prêmios e um lanche diferenciado.

“Queremos agradecer ao doador de sangue, que é o artista principal durante todo o ano, dedicando um pouco do seu tempo para salvar outras vidas”, destacou a enfermeira coordenadora do setor de captação de doadores, Quésia Nogueira.

Uma doação pode salvar até quatro vidas

O sangue doado não é utilizado apenas em cirurgias. Os diferentes componentes do sangue possibilitam vários usos como doação de apenas plaquetas e plasma, por exemplo.

Adolescentes de 16 e 17 anos podem doar sangue, desde que, acompanhado do responsável legal. Além disso, o volume de sangue doado começa a ser reposto no organismo 24 horas após a doação. Para o homem, o plasma é renovado em até 72 horas; os glóbulos vermelhos em aproximadamente 4 semanas e o estoque de ferro em 8 semanas.

Para a mulher, após uma doação de 450 ml de sangue, o estoque de ferro demora um pouquinho mais em comparação com os homens e chega a ser renovado em aproximadamente 12 semanas.

Requisitos para doar sangue

Estar em boas condições de saúde.

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização).

Pesar no mínimo 50kg.

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade ou cópia autenticada; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação, digital ou física; RNE – Registro Nacional de Estrangeiro; Título de Eleitor Digital, desde que tenha a foto; e Passaporte brasileiro com filiação).