Hemoacre realiza mobilização para doação de sangue no Via Verde Shopping

- Publicidade-

O governo do Acre, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), está realizando uma mobilização para captação de doadores de sangue no Via Verde Shopping, em Rio Branco, das 10h às 20h, durante os dias 3, 4 e 5 de novembro.

As coletas vem sendo realizadas em frente a loja Marisa e acontece em parceria da administração do shopping e restaurante Spoleto.

“Convidamos a população para fazer parte dessa campanha. É um pedacinho do Hemoacre que está aqui. Uma doação vai ajudar a vida de alguém a continuar”, destacou a enfermeira do setor de Captação de Doadores do Hemoacre, Quésia Nogueira.

Quem pode doar?

O doador deve estar em boas condições de saúde.

Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização).

Pesar no mínimo 50kg.

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade ou cópia autenticada; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Carteira Nacional de Habilitação, digital ou física; RNE – Registro Nacional de Estrangeiro; Título de Eleitor Digital, desde que tenha a foto; e Passaporte brasileiro com filiação).

Fonte: Agência de Notícias do Acre