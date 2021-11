Gusttavo Lima ostenta ao posar em iate de luxo: ‘Velho da lancha’

-------- Continua depois da Publicidade--------

Sertanejo brincou ao exibir a embarcação, que chamou a atenção dos fãs nas redes sociail.



Tamanho do iate de Gusttavo Lima chamou a atenção dos internautas

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Gusttavo Lima ostentou ao posar com o iate de luxo dele. O sertanejo, que está curtindo dias de folga com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, exibiu a embarcação nas redes sociais e chamou a atenção dos seguidores.

“Velho da lancha… Ops, peraí”, brincou Gusttavo na legenda da publicação.

O tamanho do iate gerou comentários entre os fãs e seguidores do sertanejo no Twitter. “Meu amigo, isso é um Titanic”, postou um internauta. “É maior que minha casa”, brincou outra seguidora. “Desaforo esse tamanho de lancha”, escreveu mais um.

Vale lembrar que Gusttavo foi visto com Andressa Suita no iate. Os filhos do casal, Gabriel e Samuel, também apareceram nas imagens que viralizaram na web.

Veja a publicação completa:

Véi da lancha… Ops perae 😂☀️🏛 pic.twitter.com/6pf0kBxWE9 — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) November 24, 2021