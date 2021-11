Gui Araújo se descuida e mostra o pênis em A Fazenda 13

-------- Continua depois da Publicidade--------

Gui Araújo foi trocar de roupa e deixou a intimidade aparecer para as câmeras após a festa no reality.

Na madrugada deste sábado (20/11), Gui Araújo acabou mostrando demais durante A Fazenda 13. Após participar da festa, o peão foi se trocar e deixou o pênis à mostra.

Gui Araújo, é claro, virou o assunto das redes sociais, com os fãs do programa compartilhando o flagra do momento.



Gui Araújo mostra demais em A Fazenda

Nas redes, o público parece ter aprovado a intimidade de Gui Araújo e lembraram que ele é ex da cantora Anitta.

“Anitta, mulher, que coragem”, brincou um seguidor. “Gui Araújo tem o pênis grande, socorro”, disse outra.