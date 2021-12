Guarulhos espera nesta 4ª resultado de caso suspeito de Ômicron

-------- Continua depois da Publicidade--------

A secretaria municipal de Saúde de Guarulhos espera receber, nesta quarta-feira (1º), o resultado dos testes de sequenciamento de um homem de 29 anos que testou positivo para a Covid-19 após ter chegado da África do Sul no último sábado (27). Até o momento o homem não manifestou nenhum sintoma gripal. Ele se infectou após tomar duas doses da vacina contra o coronavírus.

O homem está sendo monitorado e cumpre isolamento domiciliar, segundo a prefeitura. Ele chegou em um voo da Ethiopian Airlines que teve escala na Etiópia. O jovem é morador da cidade de Guarulhos e havia viajado a passeio para a África do Sul. A prefeitura está aguardando o sequenciamento feito pelo Instituto Adolfo Lutz. O município prevê que o resultado deva chegar ainda nesta quarta-feira.

Nesta terça-feira (30), o Instituto Adolfo Lutz confirmou a presença da variante nos testes de duas pessoas também vindas da África do Sul. Segundo a Anvisa e as secretarias estadual e municipal de São Paulo, os testes se referem a um casal que não tem histórico de vacinação e retornaria para o país africano caso tivesse o teste negativo.

Cidade sede do maior aeroporto do país, Guarulhos decidiu nesta terça-feira que não vai seguir a recomendação do Governo do Estado para suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos a partir de 11 de dezembro. A decisão foi tomada pelo prefeito Guti (PSD), logo depois da confirmação, pelo Instituto Adolf Lutz, dos dois primeiros casos da cepa originária do sul da África no país.

Devemos ficar em alerta. Mas não há ainda motivos para pânico. No mundo, não temos ainda informações de casos mais graves ou mortes em decorrência dessa nova variante. Ainda não se sabe se as vacinas são eficazes contra o Ômicron. Porém, Guarulhos já garantiu a imunização completa de mais de 85% da população com mais de 12 anos. Nosso time está acompanhando”, afirmou o prefeito em nota.