Grupo Maracatu Pé Rachado estreia no Vale do Juruá com apresentações em duas cidades

-------- Continua depois da Publicidade--------

Pela primeira vez em cidades do Vale do Juruá, o grupo Maracatu Nação Pé Rachado apresenta, neste domingo, dia 14, pela manhã, em Cruzeiro do Sul (AC) o projeto “Maracatu Tambores ecoando em Cruzeiro do Sul”. Com essa expansão para além da capital acreana, o grupo busca a preservação e valorização da cultura do Maracatu, considerado patrimônio imaterial.

As intervenções artísticas começaram na manhã do sábado, 13, no Mercado Hermícilio B. Lima, no município de Mâncio Lima (AC). À tarde encerraram com uma oficina na academia do mestre de capoeira, Carcará, já em Cruzeiro do Sul (AC). Entre os principais apoiadores estão a Federação de Teatro do Acre (Fetac) e a prefeitura de Mâncio Lima (AC).

O projeto foi aprovado por meio do edital da Fundação Elias Mansour, financiado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, O grupo chega a seu último dia de estrada com participação confirmada na abertura do Festival Fetac em Cena em Cruzeiro do Sul.

O grupo

Maracatu Nação Pé Rachado se formou a partir de uma oficina de Maracatu voltada para mulheres, ofertada pela então Secretaria Estadual de Mulheres (SEP-Mulheres). Desde então, é o único grupo de Maracatu de baque virado que atua na capital acreana.

O grupo age no fomento à cultura negra no estado no Acre e colabora na luta antirracista, valorizando produções artístico culturais e intelectuais da população negra. Constantemente, faz apresentações musicais em praças e parques da cidade e todos os anos, oferta oficinas para o ingresso de novos integrantes.

Ficha técnica:

Mestra do maracatu: Vanessa França

Contramestre e cantora: Sandra Buh

Agbês: Gemminy Moreira e Amanda Talita

Caixinhas e timbal: Gigliane Oliveira e Williane Martins

Gonguê: Neiva Nara e Renis Ramos

Alfaias: Luck Aragão, Jaqueline Telis, Anderson Assef, Nathânia Oliveira, Gustavo Araújo, Ecio Rogério, Sacha Alencar, Sandra Buh, Fiama Natacha, Bel Matos.

Produção: Nathânia Oliveira e Gigliane Oliveira

Produtor de estrada: Luck Aragão

Serviço:

Grupo Maracatu Nação Pé Rachado

Onde: Em frente à Catedral de Cruzeiro do Sul

Quando: 14 de novembro de 2021, às 08h